Afrique: Vladimir Felix - Content de mes débuts en sélection

L'ailier gauche des Palancas Negras a été désigné «homme du match Total » pour la rencontre Angola-Burkina Faso. Le joueur de Progresso Do Sambizanga, s'est illustré par sa percussion et s'est montré dangereux sur contre-attaques.

Première impression après avoir été désigné homme du match Total...

Je suis content de réaliser de bons débuts en sélection. Etre élu homme du match va m'encourager à travailler encore davantage. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même pour aider mon équipe à gagner.

Comment vous avez trouvé le match ?

C'était un match difficile. On a fait de notre mieux pour gagner, mais dommage. L'équipe du Burkina Faso est solide. Elle nous a rendu la tâche difficile. On s'est donc contenté d'un nul. Dans l'ensemble, on est tous satisfait de notre prestation.

Le prochain match sera encore difficile... face au Cameroun

Oui, tous les matchs sont difficiles dans ce tournoi pas uniquement le prochain. On doit gagner le prochain match car on veut se qualifier au deuxième tour du tournoi. On a le temps pour bien le préparer.