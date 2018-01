Burkina Faso: Nihon Taï Jitsu - Un stage pour mieux connaître les self-défenses

Du coup, ça a permis d'avancer un peu plus vite dans le stage, de donner de petits détails sur les atémis, sur les luxations, d'enchaîner sur les projections, et les stagiaires ont commencé à acquérir les techniques de base et les self-défenses", a fait savoir l'expert français. C'est dans un souci de faire connaître cet art martial de self-défenses que Adadé Améwu Kpodar a demandé l'implantation de Nihon Taï Jitsu au Burkina Faso. Et c'est dans ce cadre qu'il a créé l'Association sportive burkinabè de Nihon Taï Jitsu dont il est le président.

"Au tout début du stage, j'ai commencé par faire travailler les gens sur les bases de la discipline ; les déplacements, les esquives... Et ensuite, on a travaillé sur les techniques de base. Ce sont des défenses, des saisies de poignet", a expliqué l'expert français Laurent Larivière. Les stagiaires dont deux Togolais étaient essentiellement des karatékas. Certains parmi eux découvraient la discipline pour la première fois. " Je suis très satisfait des stagiaires car toutes les techniques de base ont été bien assimilées.

