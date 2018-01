Burkina Faso: Gouvernance démocratique et affaires

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a ouvert hier mardi 16 janvier 2018 la conférence internationale sur « la gouvernance, la démocratie et les affaires » à Ouagadougou, en présence de ses homologues du Niger, Mahamadou Issoufou et du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta. Cette conférence qui prend fin aujourd'hui est censée renforcer la gouvernance démocratique.

Comment renforcer la voix des entreprises pour soutenir la gouvernance et la démocratie ? C'est la problématique qui réunit depuis hier 16 et aujourd'hui 17 janvier 2018 à Ouagadougou, des hommes d'affaires des Etats-Unis, des associations professionnelles, des hommes politiques, de la société civile du Burkina Faso et plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. L'initiative est du Mouvement mondial pour la démocratie, le Centre pour l'entreprise privée internationale (CIPE), la Chambre de commerce des Etats- Unis, notamment Africa buisness center (ABC). Elle vise à renforcer la gouvernance démocratique à travers la création de nouvelles voies de participation et de liberté économique en vue d'améliorer les économies des marchés existantes.

Selon le directeur du Mouvement mondial pour la démocratie, Ryota Jonen, le choix du Burkina Faso s'explique par le fait qu'il a fait preuve de démocratie et de politiques économiques bien ficelées, mais est également une nation de liberté. C'est pourquoi, il a précisé que la tenue de la rencontre de Ouagadougou consiste à assurer la pleine démocratie au « pays des Hommes intègres » et de faire de celui-ci un modèle en Afrique et dans le monde. Pour Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, la problématique de la gouvernance est devenue une préoccupation commune aussi bien en Afrique que dans les autres pays du monde.

Pour lui, elle n'est plus l'apanage des seuls hommes politiques en ce sens que la société civile, le monde des affaires et les partenaires sociaux se sont progressivement investis dans la promotion de la bonne gouvernance. Il en veut pour preuve, l'insurrection populaire de 2014 qui indique, selon lui, que le peuple burkinabè a rejeté une gouvernance devenue peu vertueuse au fil du temps et s'est résolument engagé à asseoir les bases d'institutions démocratiques, fortes et une gouvernance transparente.

« Sans démocratie, pas de liberté d'entreprendre »

De l'avis du chef de l'Etat burkinabè, le thème « Gouvernance, démocratie et affaires » est interpellateur dans la mesure où il réunit des acteurs différents mais complémentaires que sont les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux pour créer une interaction dynamique pour la bonne gouvernance, socle du développement économique et social durable. Roch Marc Christian Kaboré a, en outre, souligné que la gouvernance et la démocratie, tout comme le développement, se nourrissent de paix et de sécurité.

C'est la raison pour laquelle, a-t-il justifié, le gouvernement burkinabè s'est doté d'une feuille de route visant à instaurer un système de sécurité efficace et d'une loi de programmation militaire. Il a rappelé que le Burkina Faso s'est engagé à construire avec les autres pays- membres du G5 Sahel, un partenariat opérationnel adapté à la nature des nouvelles menaces que sont le terrorisme, les trafics illégaux et l'extrémisme violent.

L'ensemble de ces mesures ont permis à l'ambassadeur des Etats-Unis au Burkina, Andrew Young, de dire qu'il y a de bonnes affaires à faire au Burkina. « Le lancement du programme d'urgence pour le Sahel vise à s'attaquer aux causes profondes du terrorisme et de la pauvreté, le désœuvrement des jeunes », a-t-il ajouté. « Sans démocratie réelle. Il n'y a pas de liberté d'entreprendre. Et sans affaires florissantes, aucune démocratie moderne ne saurait se construire », a affirmé le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou.

Pour lui, la conférence de Ouagadougou permet de décloisonner les compartiments institutionnels en réunissant des acteurs différents. Pour le président de la Chambre de commerce et d'Industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo, cette rencontre est une opportunité de partage d'expériences et de vues sur la construction de la gouvernance participative. Selon l'homme d'affaire burkinabè, elle met en évidence le rôle important du secteur privé dans la construction d'une nation démocratique, de paix et de développement.