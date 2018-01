Angola/Burkina Faso: Angola Burkina Faso - 0 0 une entame laborieuse

Pour leur sortie initiale dans cette 5e édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) dans le grand stade d'Agadir, les Etalons ont partagé la poire en deux (0-0) face aux Palancas Négras de l'Angola. Au-delà du résultat pas mauvais pour une entame de compétition, c'est la production de l'équipe qui laisse perplexe.

«Comment vas-tu X ? Ça va. Sauf que nous sentons la fatigue ». C'est la conversation que nous avions eu avec un joueur à 48 heures du match. Doit-on croire à ce joueur ? En tous les cas, sur l'aire de jeu face aux Palancas Négras de l'Angola, les Etalons ont été méconnaissables. Pertes de balles, manque de liant entre la défense et l'attaque, défaut de construction etc. En somme, l'équipe burkinabè n'a rien montré d'extraordinaire qui prouve qu'elle peut aller loin dans cette compétition. Seul Nathanio Kompaoré s'est d'emblée montré mordant avant de rentrer dans les rangs.

Aussi, la défense (Maxime Ouattara et Fousséni Beao) ainsi que le dernier rempart Aboubacar Babayouré Sawadogo ont joué leur partition. Ils ont supporté le poids du match. C'est d'ailleurs le seul bastion qui donne satisfaction. Elle n'a pas encaissé le moindre but en trois sorties (2 matches amicaux en plus de celui face à l'Angola). Nous ne pouvons que nous en tenir à la thèse de la fatigue puisqu'en plus des maux que nous citions plus haut, le nombre de joueurs Etalons évacués hors du terrain en dit aussi long sur leur état de forme.

Aussi, certains joueurs ont trahi le dispositif mis en place par Drissa Malo Traoré dit Saboteur. Moise Traoré par exemple a été l'ombre de lui-même. Que dire de Youssouf Kaboré. Sans montrer grande chose sur la pelouse, il a été celui qui pouvait tuer le match et laisser des regrets à l'équipe adverse. En toute fin de partie (84e mn), héritant d'un caviar de Roméo Boni, il est parvenu à dérouter le portier avant de shooter nonchalamment sur un défenseur. Quel gâchis !

En tout cas, Saboteur devrait procéder à un remaniement s'il veut voir son équipe au second tour. « Au second match, nous allons procéder à des corrections parce qu'il y a des joueurs qui avaient de petits bobos et qui n'ont pas pu prendre part à la rencontre de ce soir. Nous pensons les récupérer pour le prochain match » a prévenu Saboteur. Il n'accepte surtout pas qu'on parle d'une domination de son équipe. Pour lui, c'est une stratégie. « Si l'équipe dominée n'est pas en danger, cela fait partie des stratégies.

L'Angola joue un football placé. Mais notre défense était toujours en place. Les grandes équipes sont celles qui savent gérer le match », a-t-il expliqué. Pour l'entraîneur des Etalons, le nul est bon à prendre. « Nous sommes dans un championnat. La première journée est généralement très difficile à négocier. Nous avons fait le nul, sans encaisser et c'est important pour la suite des évènements.

Il y a des équipes qui ont joué des nuls d'entrée et qui ont remporté la coupe » a-t-il laissé entendre. La prochaine journée nous en dira d'avantage. En tous les cas, ce match nul quoique bon à prendre est inquiétant au vu de la production d'ensemble de l'équipe.