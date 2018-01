Burkina Faso: Négociations gouvernement-Syndicats de l'éducation

Du côté des syndicats, l'optimisme est également de mise sous réserve d'une certaine assurance. « Ce soir quand même, nous pouvons dire qu'il y a eu des avancées, des propositions nous ont été faites et nous avons sollicité à ce qu'on mette à notre disposition un document qui nous permette d'apprécier ces propositions et dans les jours à venir nous allons voir dans quelle mesure nous allons suspendre nos mots d'ordre de grève qui sont en cours », a déclaré, le président de la CNSE, Wendyam Zongo.

Il a ensuite dit sa satisfaction de la conduite des échanges. « Je voudrais féliciter l'ambiance très constructive dans laquelle les travaux se sont déroulés, le sens élevé de responsabilité des acteurs et les avancées que nous avons pu enregistrer au cours des entretiens », a-t-il déclaré, tout en exprimant sa confiance et ses félicitations aux parties qui ont « fait preuve de patriotisme et de sens de l'intérêt national ».

Après plus de deux heures de discussions, le mardi 16 janvier 2018, à la Primature, le gouvernement semble être parvenu à tracer les sillons d'un possible accord avec les syndicats de l'éducation. Si l'on en croit du moins aux propos du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, qui a affirmé à l'issue des échanges que « les bases sont là ». Le chef du gouvernement s'est déclaré convaincu que « dans un très proche avenir », les bases d'une solution définitive pourront être trouvées à cette crise qui, selon ses propres mots, a trop longtemps perturbé le fonctionnement de l'école burkinabè.

