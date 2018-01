Burkina Faso: Le Médiateur du Faso appelle à la levée du mot d'ordre

Les protagonistes de la crise au conseil municipal de Saponé ont aussi été reçus par le Médiateur du Faso. Tour à tour, deux délégations du conseil municipal dissous et des contestataires ont été reçus séparément par Mme Saran Séré/Sérémé dans la matinée et dans la soirée du 15 janvier 2018. La crise s'est soldée par l'incendie d'une partie de la mairie de la localité en début décembre 2017 qui a entraîné la dissolution, par la suite, du conseil municipal contesté.

Selon lui, l'attitude du monde syndical de l'éducation n'est pas assimilable à de l'intransigeance. Il part du principe que « le syndicat ne vit que du concret ». « Tant que nous n'avons pas le protocole d'accord qui est un document officiel qui engage le gouvernement et les syndicats, nous ne pouvons rien dire à notre base, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu des avancées. Pour l'instant, ce ne sont que des discussions et des engagements verbaux sur lesquels nous ne pouvons pas nous fonder », a-t-il dit.

