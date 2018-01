Ile Maurice: Carburant - Une hausse vertigineuse en perspective

Pour maîtriser la stabilité du prix à la pompe, le gouvernement a annoncé la révision du mode de calcul. Aux yeux des autorités, la structure actuelle du prix serait plus avantageuse pour les pétroliers. Le gouvernement envisage de contraindre les pétroliers à réduire leurs marges bénéficiaires. Or, les négociations dans ce sens n'ont pas encore porté leurs fruits. En attendant, le gouvernement a choisi de ne pas toucher, pour le moment, au prix appliqué à la pompe.

En analysant les prix actuels du carburant, le gasoil risque de subir un mauvais sort. Cela n'épargne pas non plus les autres produits pétroliers. D'énormes différences de prix sont constatées entre le prix réel et le prix affiché à la pompe. Or, l'État doit toujours combler ces différentiels. Bien que les prix aient augmenté en décembre, ceux-ci restent toujours inférieurs aux prix réels. Le prix maxima du gasoil devrait être à 3298 ariary, si l'on tient compte des données affichées sur le site de l'Office malgache des hydrocarbures (OMH), mais il est ajusté à 3190 ariary en décembre grâce au mécanisme de lissage des prix.

