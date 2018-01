Madagascar: Présidentielle - Possibilité de report du scrutin pour cas de force majeure

En cas de survenance d'un cyclone susceptible d'occasionner des coupures de route et/ou de provoquer par exemple la montée des eaux qui rendrait certains bureaux de vote inaccessibles aux électeurs et à l'acheminement des dossiers électoraux, le cas de force majeure pourrait être vite invoqué pour reporter l'élection présidentielle à la saison sèche, c'est-à-dire entre le 30 avril et le 30 novembre 2019, si l'on s'en tient au code électoral actuellement en vigueur.

Cyclone. A priori, il y a une visibilité par rapport au calendrier électoral. Seulement ledit projet de loi organique prévoit en son article 5 alinéa 5 que « Si un cas de force majeure survient, la Haute Cour Constitutionnelle en notifie immédiatement le gouvernement qui prend dans les 48 heures un décret pour le report de la date du scrutin ». Si ces dispositions venaient à être adoptées par les deux Chambres du Parlement puis validées par la HCC, il n'est pas exclu que la présidentielle de 2018 soit reportée en 2019. Qui plus est, les dates du 25 novembre et 25 décembre tombent en pleine saison des pluies.

« L'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice ». Compte tenu de ces dispositions de l'article 47 alinéa 1er de la Constitution, le scrutin présidentiel aura donc lieu le 25 novembre au plus tôt et le 25 décembre 2018 au plus tard puisque le mandat de Hery Rajaonarimampianina avait commencé le 25 janvier 2014, jour de son investiture.

