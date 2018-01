Madagascar: Escroquerie - Un couple subtilise près de trois milliards ariary

Selon les informations, ces deux individus ont réussi à subtiliser près de trois milliards d'ariary dont les victimes sont issues des catégories socio-professionnelles différentes : magistrat, éléments des Forces de l'ordre, des opérateurs économiques nationaux et étrangers, des propriétaires d'agence de voyage. Selon les informations, ce couple devra être présenté devant la barre le 18 mars prochain pour escroquerie, abus de confiance, faux et usages de faux, suite aux plaintes déposées par une quinzaine de personnes dont les préjudices s'élèveraient à 350 millions d'ariary.

Ce couple est poursuivi pour des affaires d'escroquerie de grande envergure pour lesquelles la Brigade territoriale de la Gendarmerie de Tanà-ville et le Service des affaires économiques de la Police nationale à Anosy sont tous saisis et mènent des enquêtes y afférentes.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.