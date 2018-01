Madagascar: Musiques du monde - Malagasy guitar Master sort « Volo Hazo »

Projet aboutissant de Tao Ravao, Malagasy guitar Master se pare de style disparate. Avec les trois compositeurs dans le même bac, et Tao Ravao qui s'occupe de l'aspect visuel et artistique de l'opus, ce mélange met déjà l'eau à la bouche des amateurs de bonne musique. Effectivement, Tao Ravao, avec ses expériences, assurera l'aspect visuel et artistique du premier enregistrement discographique du trio.

L'aperçu a été donné en 2016 sur les scènes malgaches. Ovationné par le public, le trio continue les épopées en outre-mer. Entre le « tsapiky » de Teta, la musique du monde de Chrysantho Zama et la guitare toute clé de Joel Rabesolo, la virtuosité des six cordes s'offre dans toute sa splendeur.

Chrysantho Zama, Jean Claude Teta et Joël Rabesolo ont fait le bonheur des mélomanes en formant Malagasy guitar master en 2015. Trois ans plus tard, le trio revient en force avec un album baptisé « Volo hazo ». Si la sortie officielle est prévue pour le 23 février, les mélomanes sont déjà à l'affut dès l'annonce de la nouvelle.

