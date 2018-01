Sénégal: Négociations Etat/ Enseignants - Le Premier ministre devra trancher vendredi

Lors d'une première rencontre tenue ce, mardi, jusque tard dans la soirée, au ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du Renouveau du service public, en présence des ministres concernés, les enseignants et le gouvernement ne sont pas tombés d'accord. Ils se retrouvent ce vendredi devant le Premier ministre qui devra trancher.

Les syndicats d'enseignants et l'Etat ont pris contact ce mardi au ministère de la Fonction publique, de la Rationalisation des Effectifs et du Renouveau du service public.

En présence des ministères concernés par la question de l'Education, les choses n'ont pas beaucoup bougé. Il est prévu une autre rencontre avec le Premier ministre le vendredi.

Le ministre de la Fonction Publique a aussi insisté sur le fait que les ministères sectoriels vont chacun en ce qui le concerne, travailler avec les enseignants dans les prochains jours y compris son département.

Les syndicats des enseignants vont rencontrer ce 25 janvier le ministre de la Fonction publique, le 08 février c'est le ministre du Budget qui va travailler avec eux de même que celui de l'Education.

«Aujourd'hui, nous avons voulu faire le suivi, l'état d'exécution et beaucoup de nouvelles informations ont été livrées concernant le crédit Dmc qui constituait un blocus ; ce crédit va connaitre un dénouement heureux ;

toutes les conventions de prêt déposées jusqu'en 2016 vont être traitées et un budget de 12, 950 milliards est disponible pour cela. Concernant les rappels des validations, pour l'année 2018, 32 milliards sont prévus pour continuer à apurer ce stock dynamique», révèle Mariama Sarr, ministre de la Fonction publique.

32 milliards pour les rappels de validations des enseignants en 2018

Par rapport au foncier, Mariama Sarr informe que les Zac de Kolda, de Ouroussogui et Richard-Toll seront disponibles avant fin mars 2018. Pour Mariama Sarr qui a porté la parole du collège des ministres, «beaucoup de choses ont été faites et on ne peut pas dire que le gouvernement a négligé les enseignants.

Au cours des réunions, nous avons passé en revue toutes les réalisations et nous avons parlé des blocages et fait des questions nouvelles qui seront objet de réunions sectorielles et tous les rapports seront soumis à l'appréciation du Premier ministre.

Le porte-parole du jour des enseignants, Souleymane Diallo, secrétaire général du syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels) a lancé un appel au Premier ministre et au président de la République pour que la rencontre de vendredi soit riche en proposition concrètes pour la satisfaction des points de revendication.