Afrique: Le Maroc veut assurer tôt sa qualification

Revigoré par le premier succès, les Marocains espèrent décrocher un deuxième, qui va leur permettre d'assurer la qualification en quarts de finale, avant même d'affronter le Soudan. « On veut gagner ce match et remporter le trophée.

Il y'a une très bonne ambiance. Même les remplaçants sont solidaires. On forme une seule équipe et notre but, c'est de donner la joie au peuple marocain », Badr Boulhroude, milieu de terrain du FUS de Rabat déroule la feuille de route à la veille de ce match de la 2e journée face à la Guinée.

Les Lions de l'Atlas bénéficieront certainement à nouveau du soutien de leurs supporters, qui seront sans aucun doute nombreux, notamment après la victoire convaincante, 4-0, face à la Mauritanie.

Le sélectionneur du Maroc, Jamal Sellami, se garde de tout triomphalisme face à un adversaire, la Guinée, qui joue sa survie dans la compétition. « Je pense qu'il faut faire très attention de cette équipe guinéenne, prévient-il.

Elle s'est inclinée lors du premier match face au Soudan et cela ne veut pas dire que ce sera un adversaire facile pour nous. Ils ont de très bons attaquants, rapides et techniques. Ils peuvent faire la différence à n'importe quel moment.

La Guinée, je l'ai vu jouer et c'est une équipe coriace, c'est pour cette raison que je me méfie du Syli national. Face au Soudan, l'équipe guinéenne a commis certaines erreurs mais je reste persuadé qu'ils vont se corriger face à nous. Il ne faut pas s'attendre à voir la Guinée avec le même visage que face au Soudan ».

Cette lucidité du sélectionneur ne remet pas pour autant en cause l'ambition qu'il a en partage avec ses joueurs dans ce tournoi à domicile. « Les joueurs sont motivés et bien préparés psychologiquement pour aborder cette rencontre.

On veut gagner ce match pour avoir encore plus de confiance et assurer notre qualification le plus tôt possible. C'est important de bien gérer une telle compétition », a indiqué Jamal Sellami au cours de la conférence de presse officielle de veille de match.

Interrogé sur le rôle du sélectionneur de l'équipe A, Hervé Renard, à ses côtés, Jamal Sellami explique : « Il suit avec beaucoup d'intérêt cette équipe. Il est avec nous. Il donne des conseils et des directives lorsqu'il faut. Il nous encourage beaucoup. D'ailleurs, après notre victoire face à la Mauritanie, il a félicité tous les joueurs ».

Au sujet des joueurs convoités par des clubs étrangers, dont l'attaquant du WAC de Casablanca, Achraf Bencharki, en pourparlers avancés avec Al Hilal d'Arabie Saoudite, le sélectionneur des Lions locaux clarifie : « Bencharki a montré son attachement pour la sélection face à la Mauritanie lorsqu'il est rentré en deuxième mi-temps. On s'est réuni avec les joueurs et on a abordé le sujet. Pour moi, le dossier est clos ».

Le syli national a déçu lors de sa première sortie face au Soudan. Les Guinéens sont dans l'obligation de marquer des points s'ils veulent conserver un espoir de qualification. Le sélectionneur, Kanfory Lappé Bangoura, a été très critiqué après le premier match.

En conférence de presse, il a annoncé haut et fort qu'il allait assumer ses responsabilités jusqu'au bout, après avoir eu une réunion avec le président de la FEGUIFOOT, même s'il se dit dans la presse guinéenne, que il jouera sa tête face aux Lions de l'atlas.

« Dans le football, la pression existe et je ne suis pas inquiet. Je sais qu'à chaque mauvais résultat, il y'a des chose qui se disent. Je me suis réuni avec le président et on a parlé du premier match et il m'a demandé de remobiliser les joueurs et de préparer le match du Maroc.

C'est logique à mon sens ! On est venu ici au Maroc pour réaliser un bon parcours et essayer de faire mieux qu'en 2016. Après, dans le football tout peut arriver.

Vous savez, ce n'est pas de la science exacte. Je le dis aujourd'hui, j'assume pleinement mes responsabilités. On parle aussi des moyens mis à notre disposition, je peux vous assurez que ce ne sont pas de grands moyens. Des équipes en ont plus ».

On devrait avoir une équipe de Guinée remaniée face au Maroc cet après-midi. « Nous avons apporté les correctifs nécessaires sur le plan tactique car face au Soudan, il y'avait des défaillances. Nous avons aussi axé notre travail sur plan psychologique.

On a sensibilisé nos joueurs par rapport à l'importance de cette rencontre face au pays hôte où la défaite est vraiment interdite pour nous », explique Kanfory Lappé Bangoura qui regrette l'absence du défenseur central du Horoya AC, Alseny Camara, blessé et indisponible pour le match face au Maroc.