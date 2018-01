Burkina Faso/Angola: CHAN 2018 - Les Etalons entrent timidement dans la compétition

La prochaine sortie des Burkinabè aura lieu le samedi 20 janvier 2018 contre le Congo Brazzaville. C'est un match à ne pas perdre. Sinon, Drissa Traoré et ses poulains rentreront au pays natal plus tôt que prévu.

L'attaque angolaise se montrait plus actif sur le côté droit avec de nombreuses occasions d'ouvrir le score. Et devant des Burkinabè bien décevants, les supporters burkinabè impuissants n'auront d'autre choix que de prier le Seigneur afin qu'il mette fin au supplice de leurs joueurs.

Avec des joueurs déterminés et volontaires, la sélection angolaise a vite montré ses intentions offensives en s'engouffrant abondamment dans les couloirs dès les premières minutes, provoquant tout de suite deux situations dangereuses (6e et 9e mn).

