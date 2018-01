Burkina Faso: Blaise Sawadodo du CDP - « En 2020, nous serons au pouvoir»

Le groupe parlementaire CDP (Congrès pour la démocratie et le progrès) a dressé un bilan positif de sa participation à la deuxième session parlementaire qui s'est tenue du 27 septembre au 22 décembre 2017, et ce, au regard de la qualité et de la pertinence des lois votées.

C'était au cours d'une conférence de presse tenue au siège du parti à Ouagadougou, le 16 janvier 2018. A l'occasion, le groupe s'est prononcé sur divers sujets d'actualité dont la crise qui secoue le secteur de l'éducation, la mise en place du Haut conseil du dialogue social (HCDS) et l'arrestation du colonel Auguste Denise Barry pour atteinte à la sûreté de l'Etat.

Les revendications des enseignants sont légitimes car elles portent sur la valorisation de leur statut. Et il appartient au gouvernement d'apporter des réponses à ces revendications, afin de mettre un terme à la crise qui fait planer le spectre d'une année blanche au Burkina.

C'est l'avis du président du groupe parlementaire CDP, Blaise Sawadogo, qui répondait à une question relative à ce sujet, lors de la conférence de presse portant sur le bilan des actions menées au sein de l'Assemblée nationale durant la deuxième session parlementaire.

Pour lui, la crise ne peut trouver des solutions que par la prise de mesures courageuses par le gouvernement. Même si le Premier ministre dit que la satisfaction des revendications des enseignants coûtera 50 milliards de F CFA par an, c'est de la responsabilité du pouvoir de trouver des solutions, a estimé le président du groupe parlementaire CDP.

« Quand ils battaient campagne, ils ont dit que ce sont eux la solution et qu'ils ont la solution », a-t-il rappelé. Mais quelle solution préconise le groupe parlementaire CDP pour résoudre cette crise?

A cette question, Blaise Sawadogo dira ceci : « En 2020, si des situations de ce genre se posent, nous allons répondre et de manière conséquente, responsable, parce qu'en 2020, nous serons au pouvoir avec une autre perception», a-t-il laissé entendre sous un tonnerre d'applaudissements de militants venus assister à la conférence.

Quid du Haut conseil du dialogue social (HCDS) ? C'est une structure de trop, parce qu'il y a d'autres structures qui se penchent sur les questions de sensibilité sociale, a répondu Blaise Sawadogo. A son avis, le HCDS ne règle en rien les vrais problèmes que vivent les Burkinabè.

Et le CDP, a-t-il dit, n'est pas partant pour le maintien d'une telle structure qu'il a, du reste, jugée budgétivore parce qu'elle nécessitera, a-t-il dit, 200 à 400 millions de F CFA par an, même si le pouvoir en place pense le contraire.

De son point de vue, les crises politique, économique, sécuritaire, etc., que vit le Burkina, ne peuvent trouver de solutions que dans une approche globale qui intègre l'ensemble des fils et filles du pays.

Autrement dit, seule la réconciliation nationale, fera-t-il savoir, pourra permettre de trouver des solutions aux problèmes sectoriels et de construire un Burkina où chacun se plaira.

Il faut, a-t-il renchéri, travailler à ce que le vivre-ensemble soit reconstitué, permettre aux Burkinabè de se parler et de pouvoir s'investir pleinement dans une perspective de construction nationale.

Enclencher le processus de réconciliation nationale

Et c'est au chef de l'Etat, a-t-il souligné, de prendre ses responsabilités pour enfin entrer dans l'histoire en enclenchant le processus de réconciliation nationale. Car, pour lui, c'est à travers la réconciliation que les différents problèmes pourront trouver des solutions.

Répondant à une question relative à l'affaire Auguste Denise Barry, les membres du groupe parlementaire CDP diront que ce colonel de l'armée et le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) se sont insurgés ensemble et s'il y a des contradictions, ils sauront les résoudre.

Toutefois, leur souhait est que la lumière soit faite sur cette affaire parce que le CDP, ont-il signifié, est contre les coups d'Etat. Pour eux, il faut que justice se fasse afin que si des coupables il y en a, ces derniers soient sanctionnés et si des gens sont innocents, qu'ils soient relaxés.

A la question de savoir si la création du groupe parlementaire UPC/RD affaiblissait l'opposition, les membres du groupe CDP ont répondu par l'affirmative. Mais elle s'est réorganisée pour s'adapter à cette situation, ont-ils indiqué. Tout en reconnaissant que les frondeurs sont dans leur droit en création le groupe UPC/RD, ils estiment que faire la politique, c'est aussi promouvoir des vertus.

Quel bilan le CDP fait-il des 4 mois de fonction du nouveau président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé? A cette question, les membres du groupe parlementaire CDP diront qu'il est difficile de faire un bilan à 4 mois d'exercice du nouveau président.

Cependant, ils ont soutenu que la gouvernance consensuelle qu'il a voulu poursuivre, est une bonne chose. Mais les promesses qu'il a faites lors de sa récente tournée dans certaines localités du Burkina dont Bobo-Dioulasso, n'entrent pas dans les prérogatives de l'Assemblée nationale.

« La poche du MPP est trouée »

Des trois rôles majeurs qui lui sont assignés, à savoir voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action gouvernementale, il n'y a pas celui de proposition de solutions aux problèmes sociaux qui se posent, ni de promesses de forages à des populations, ont-ils précisé.

« Il a voulu faire du Salifou Diallo après Salifou Diallo. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas les mêmes étoffes et il s'est ravisé. Il est venu renforcer le mouta mouta à l'Assemblée nationale», a renchéri le député Michel Ouédraogo.

Selon lui, on est en 2018 et la campagne présidentielle, c'est en 2020, mais le MPP est déjà en 2020. « Pour preuve, a-t-il dit, quelqu'un a dit lors de l'inauguration d'une voie, que 2020, est déjà dans la poche. Je ne sais pas dans quelle poche c'est, mais on verra. On n'a pas beaucoup de poches.

Nous, nous avons une seule poche, mais cette poche nous permettra de remporter la victoire en 2020 », a-t-il promis. Et le député Yahaya Zoungrana d'ajouter que la poche du MPP est trouée. Y a-t-il une crise au sein du CDP relative à la direction du parti?

Il s'agit plutôt de difficultés, selon les membres de l'ex-parti au pouvoir. Du reste, ont-ils précisé, une nouvelle direction sera mise en place au prochain congrès dont la date n'est pas encore fixée. Mais en attendant, le président par intérim, Achille Tapsoba, et le président de la commission ad hoc, Léonce Koné, continueront à assumer leurs rôles.

Par ailleurs, les deux responsables et le président du parti, Eddie Komboïgo, sont en concertation afin de pouvoir travailler ensemble pour renforcer le parti, a confié le président du groupe parlementaire CDP.

Les membres dudit groupe ont aussi promis de revenir sur la loi électorale votée sous la Transition et qui excluait certains membres du CDP.

Qualifiée de « loi d'exclusion », le parti veut se rassurer de sa non- application dans le futur, car il dit ne pas comprendre pourquoi son projet de loi sur la question a été qualifié de caduc parce que la loi ne concernerait que les élections de 2015, alors qu'elle a été appliquée aux municipales de 2016.

Sur le bilan des actions menées durant la 2e session parlementaire, Blaise Sawadogo dira que 14 lois ont été examinées et adoptées ainsi que 5 résolutions. Cette session a également permis de poser 4 questions d'actualité, 8 questions orales et une question écrite transmise au gouvernement.

Il a révélé que son groupe avait appelé à voter contre le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat exercice 2018, au regard d'un certain nombre d'observations, notamment l'insuffisance de maîtrise du processus de mise en œuvre du budget-programme.

Le député Sawadogo a déploré l'indisponibilité de certains membres du gouvernement car, a-t-il relevé, sur 60 questions proposées, seules 8 ont été enrôlées. Ce qui, à ses yeux, a empêché l'Assemblée nationale d'exercer son rôle de contrôle de l'action gouvernementale.

Qu'à cela ne tienne, la participation des membres du groupe parlementaire CDP aux différents travaux en commissions, en séance plénière, etc., donne des motifs de satisfaction au parti, au regard de la qualité et de la pertinence des lois qui ont été votées.