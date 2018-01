Burkina Faso: Commune de Banfora - Le maire rend compte de 18 mois de gestion

Les difficultés qu'éprouve le COGES du CSPS de Tarfila nouvellement installé à prendre le contrôle de la gestion, la délimitation des domaines scolaires pour sécuriser les élèves et leurs enseignants, et l'élargissement du pont au niveau de la station SKI de Banfora pour réduire le nombre d'accidents à ce carrefour ont été également notifiés au maire tout comme la situation du lotissement dans le quartier Tatana.

Un nouveau camion de 18 m3 ainsi qu'une nouvelle niveleuse sont venus renforcer le parc. Les véhicules et autres engins lourds qui étaient sur cale ont été réparés et ont repris du service. Aboubacar Héma n'a pas omis de rassurer la population que les différentes réserves de la commune ont été sécurisées par un minutieux travail d'immatriculation.

Le maire rassure que les partenariats qui ont vu le jour par ce truchement portent des fruits. Le troisième axe du bilan est celui qui a le plus retenu l'attention de l'assemblée et qui lui a donné de réels motifs de satisfaction.

Dans le même temps des mesures ont été prises pour favoriser les échanges commerciaux entre Banfora et les villes frontalières de la Côte d'Ivoire, d'une part, et, d'autre part, entre Banfora et les autres villes du Burkina.

Pour ce qui est du développement de l'économie locale, second axe stratégique de la présentation, Aboubacar Héma a rendu compte à la population que lui et ses collaborateurs ont mobilisé des fonds qu'ils ont mis à la disposition des acteurs de l'économie locale.

De plus, un cadre d'échange avec la population a été créé pour permettre de maintenir le contact entre la mairie et les citoyens. Toujours dans le compte de ce premier axe, l'édile de Banfora explique à la population que des mesures ont été prises pour une meilleure mobilisation des recettes communales.

Le maire de la commune de Banfora, Aboubacar Héma, ses conseillers et collaborateurs étaient face à la population de Banfora le 13 janvier 2018, pour rendre compte de leur gestion. Sur 114 activités prévues, 108 ont été réalisées et, selon l'édile Héma, la motion de défiance à laquelle il a fait face en juin 2017 explique pourquoi l'ensemble des activités n'ont pas été réalisées.

