Ile Maurice: Mauvais temps - 174 interventions des pompiers entre 20 h et 8 h

Les pompiers ont également été appelés en renfort après que six arbres sont tombés sur des fils électriques. À Rivière-Noire, ils ont été sollicités chez un habitant pour accumulation d'eau. De plus, environ 69 arbres qui obstruaient des cours ont dû être enlevés dans plusieurs régions de l'île.

Ils ont été sollicités à 16 reprises pour enlever des branches et des arbres qui sont tombés sur des maisons. 68 fois, ils ont été appelés pour enlever des arbres qui obstruaient la route et à cinq reprises pour retirer des feuilles de tôle sur les toits des maisons car elles représentaient une menace.

Ils sont inondés d'appels. Les pompiers sont, en effet, sur le qui-vive depuis que Maurice est en alerte cyclonique. Entre 20 heures hier et 8 heures ce mercredi 17 janvier, ils ont effectué 175 interventions, dont cinq concernaient des incendies, et secouru trois personnes à Tranquebar.

