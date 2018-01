Ile Maurice: Beas Cheekhooree - «L'investissement fait défaut dans le secteur manufacturier»

L'industrie devra aussi s'attaquer à des problèmes d'ordre structurel comme le manque d'investissement et la démotivation de la main-d'œuvre locale. Il est impératif que le secteur manufacturier continue d'exister et de prospérer, soutient-il. Il nous faut un secteur manufacturier performant et compétitif afin de faire face à la concurrence internationale, insiste-t-il, ajoutant qu'hormis les investissements directs dans de nouveaux outils de production, il y a ceux dans les nouveaux marchés. «Il faut aller chercher les marchés, que ce soit aux États-Unis, au Canada, en Australie.» C'est ce qui fait la une de Business Magazine ,ce mercredi 17 janvier, au côté de la MCB, qui entrevoit une nouvelle phase d'expansion en Afrique.

