Tunisie: A la veille d'une nouvelle étape

Coïncidant avec la célébration du 71e anniversaire de l'organisation patronale, le Congrès électif de l'Utica sera organisé aujourd'hui, mercredi 17 janvier, avec la participation de 2.180 congressistes. Il aboutira à l'élection des 31 membres qui formeront le nouveau bureau exécutif, dont 21 membres seront élus par les congressistes.

Pour les 10 autres membres, la moitié (5 membres) sera élue par les 24 présidents régionaux de l'organisation, afin de représenter les unions régionales, et le reste (5 membres) par les 18 fédérations professionnelles.

La même source a révélé que le taux de renouvellement des membres du bureau variera entre 40 et 50% pour les chambres syndicales nationales et aux alentours de 40% pour les unions régionales.

A la suite des élections organisées au niveau des régions, le taux de représentation des femmes a atteint 15 à 30% dans les bureaux exécutifs des unions régionales de l'organisation patronale.

Le programme du congrès comprend la mise en place d'un bureau provisoire pour superviser la réunion de procédure dirigée par le plus âgé des délégués, assisté par le plus jeune d'entre eux.

Le congrès procédera, par la suite, à l'élection de la commission des candidatures, des oppositions et des élections, qui se compose d'un membre de chaque fédération et d'un membre de chaque union régionale et à l'élection de la commission du contrôle financier composée de 6 membres, n'ayant pas présenté leur candidature au bureau exécutif national.

Ces deux commissions poursuivront leurs travaux parallèlement au déroulement des travaux du congrès.

Après l'ouverture officielle du congrès, la présidente de l'Utica présentera aux délégués, pour discussion et adoption, un projet de révision des statuts de l'Union. La principale disposition qui sera examinée consiste à autoriser le conseil national, qui se tient tous les six mois, d'apporter des révisions au texte du statut. Il sera, ensuite, procédé à la lecture des rapports moral et financier pour discussion et adoption.

La deuxième séance du congrès sera consacrée à la présentation des candidats au nouveau bureau exécutif avant de passer au vote, au dépouillement des voix et à l'annonce des résultats des élections et l'élection du nouveau président de l'Utica, par les membres du nouveau bureau exécutif.

Il est à noter que le 16e Congrès national de l'Utica est le deuxième à être organisé par l'Union depuis la révolution du 14 janvier 2011, période marquée par une situation économique difficile au cours de laquelle l'Utica a lancé des alertes sur les graves dangers qui menacent l'économie nationale.