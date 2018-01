Tunisie: Un Export Lab pour accompagner les PME tunisiennes

Selon l'AmCham, ce projet vise trois secteurs d'activité, à raison de 15 entreprises par secteur, à savoir l'agroalimentaire, les nouvelles technologies et l'artisanat.

Les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un coaching sur 18 mois pour savoir répondre aux exigences du marché américain et acquérir les certificats qui, par la suite, vont ouvrir des opportunités de partenariat avec des entités américaines.

L'implémentation du projet sera basée sur trois piliers majeurs qui sont la disposition du savoir-faire et l'intelligence du marché, la disposition des services Business-Incubation et le support technico-commercial des exportations tunisiennes vers les Etats-Unis. Les femmes, les jeunes et les régions seront privilégiés dans la sélection.

Financé à hauteur de 200 mille dollars par le Middle East Partnership Initiative (Mepi), ce projet s'inscrit dans le droit fil de la mission première de l'AmCham, selon son président, Nacer Hidoussi, lors de la conférence de presse organisée hier, qui est celle du renforcement des relations d'affaires tuniso-américaines.

D'ailleurs, en plus d'Export Lab, l'AmCham compte axer davantage sur l'accompagnement des entreprises exportatrices sur le marché américain à travers les différents mécanismes à l'export comme Tasdir+, en partenariat avec le Centre de promotion des expotations. Elle se propose aussi de poursuivre ses efforts de lobbying pour attirer plus d'entreprises amércaines à venir investir en Tunisie. Ajoutons à cela sa participation à la seconde partie des discussions du Joint Economic Mission, l'organisation de Door Knock mission aux Etats-Unis, l'accompagnement pour les Trade missions, etc.