Tunisie: « Il faut aider la Tunisie à parachever sa construction démocratique »

Terje Roed-Larsen a indiqué avoir évoqué avec le président de la République l'évolution du processus de transition démocratique en Tunisie et les actions menées pour la relance du développement économique et l'amélioration des conditions sociales.

Le renforcement des droits humains et la consolidation du rôle de la femme dans la société ont été également au centre de la rencontre, a-t-il ajouté.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le président de l'IPI a estimé que la communauté internationale est appelée à «soutenir la Tunisie pour lui permettre de parachever la construction de sa démocratie naissante et l'aider à faire face aux difficultés qu'elle traverse».

Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères, Khémaies Jhinaoui, s'est entretenu, hier, au siège du département avec le président de l'Institut international de la paix (IPI, International Peace Institute) Terje Roed-Larsen.

Selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, l'entretien a porté sur les activités et les programmes d'action de l'IPI pour la prochaine période, s'agissant notamment du règlement des conflits entre Etats et du renforcement des organismes actifs dans les domaines de la paix et de la sécurité dans le monde.

L'entretien a été également l'occasion d'évoquer plusieurs questions régionales et internationales d'actualité ainsi que le développement de la situation au Moyen-Orient, 25 ans après l'accord d'Oslo, indique la même source.

Les deux interlocuteurs ont examiné aussi «les perspectives de coopération entre le ministère des Affaires étrangères et l'IPI en particulier dans le domaine des études et de la formation».

De son côté, Khémaies Jhinaoui a souligné l'importance du rôle dévolu à l'Institut international de la paix et ses efforts visant à régler les conflits et instaurer la sécurité et de la stabilité aux niveaux régional et international.