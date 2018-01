Tunisie: «Protester» n'est pas synonyme de «détruire» !

L'Union nationale de la femme tunisienne ( Unft) s'active, depuis le déclenchement des actions de violence, à interpeller le jeune public dans les quartiers populaires dits «chauds» afin de le dissuader quant au recours irréfléchi, irresponsable voire incivique à de pareilles pratiques.

Il s'agit d'une campagne nationale de sensibilisation ayant pour slogan : «Ne détruis pas ce que tes parents ont bâti» ; un conseil adressé aux jeunes mais aussi aux moins jeunes qui, bien que matures, procèdent à des actes de destruction et de vandalisme, au détriment de la sécurité, des acquis publics et autres, privés.

Il n'est plus à douter que la manipulation des adolescents et des jeunes dépourvus de toute perspective d'insertion dans la vie collective constitue le point fort des mouvements perturbateurs. Dans les déclarations des responsables de la sécurité nationale, la plupart des actions de destruction et de vandalisme ont été effectués par des mineurs et des jeunes à la fleur de l'âge.

Aussi, la présente campagne est-elle axée sur cette tranche d'âge, soit les jeunes âgés de 15 à 20 ans. Puisant de son atout de proximité, l'Unft a choisi d'aller vers ces jeunes et de les côtoyer dans leurs quartiers respectifs, dans leurs établissements scolaires et jusque dans leurs maisons. Les jeunes habitant les quartiers populaires du Grand-Tunis, notamment El Mnihla, Fouchana, Mhamdia, le Kram, cité Ettadhamen, mais aussi d'autres quartiers relevant des gouvernorats de Gafsa, Béja, Jendouba, Siliana, Sousse, Kébili, Kasserine et bien d'autres régions ont été invités à des débats improvisés et orientés par des équipes de féministes mais aussi de spécialistes en matière d'encadrement psychologique et social.

L'intérêt est accordé aussi au rôle que doivent jouer la mère et la famille dans l'ancrage des valeurs de citoyenneté et de paix sociale auprès des jeunes générations. Les messages antiviolence et anti-tumulte sont, aussi, adressés aux femmes et aux éducateurs afin de les inciter à mieux encadrer les jeunes et à lutter contre la prolifération des actes anticiviques et antipatriotiques.

Cette campagne, qui a été lancée le 11 janvier 2018, se poursuit encore. L'objectif étant de couvrir toutes les régions sans exception et de sensibiliser le plus grand nombre possible de jeunes et de familles.