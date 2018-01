Tunisie: Voluptueuses et pleines de grâce...

A l'instar de Botero, le peintre colombien célèbre pour ses portraits de femmes bien en chair, Emna G. Larguèche peint plusieurs portraits de femmes différentes, des blondes, des brunes et des noires aux formes disproportionnées, extravagantes et imposantes mais toujours belles et gracieuses.

Elles sont le reflet d'une nouvelle vision de la femme, une femme forte, confiante, d'une féminité et d'une intelligence triomphantes.

La recherche plastique de notre peintre tourne, donc, autour du même objet : le corps. Sur ses toiles, ce ne sont que des humains : les visages et leurs expressions, les membres et leurs tensions. A travers ses œuvres, elle nous montre l'humain dans toute sa «chair» à travers un travail imprégné de philosophie et de réflexions poétiques. En contemplant ses tableaux, on sent toujours cette grande envie de s'exprimer, d'échanger, de partager... On a l'impression que ses tableaux naissent d'une manifestation intérieure, militante (à sa manière) dénonçant les stéréotypes et les images modèles que nous imposent les médias et la société de consommation.

Mais c'est sur la Femme que repose la totalité de son travail artistique. Alors, d'une œuvre à l'autre, l'on découvre de nouvelles facettes de son être et qui en disent long sur sa personnalité et ses désirs, se libérant totalement de l'image conformiste que la société moderne lui a imposé.

Emna Gargouri Larguèche nous offre une vision passionnée de la femme ronde. Elle la peint avec ardeur, attirante et sensuelle.

Mais au-delà de la simple représentation d'une image, c'est toute la symbolique du comportement humain qu'elle dépeint.

Chaque attitude de ses muses est, en réalité, l'expression des multiples visages de l'âme humaine. Ses couleurs vives, éclatantes, sont autant de vibrations qui éveillent nos émotions.

Par son regard incisif, elle sait instinctivement instaurer des rapports harmonieux entre les formes et les volumes, en captant, au-delà de l'apparence première, l'essentiel d'une pause, l'intensité d'un regard, la courbure d'une forme, élargissant ainsi notre champ de perception. Ses muses sont représentées simplement dans des poses de tous les jours, parfois avec ses amies au Hammam, ou accompagnée par son bien-aimé tout aussi dodu qu'elle. Elle est étudiante, musicienne, cycliste, etc. grasse, mais gracieuse toujours ! Emna Larguèche construit, donc, avec beaucoup d'exigence et de patience un univers sensuel et «féminin», rigoureux et décoratif, où l'harmonie et la finesse font de ses tableaux une manière de libérer les femmes des normes de la société et de les laisser vivre et s'exprimer telles qu'elles sont, dotées de tout ce que la nature leur a offert de beau.

Ces femmes «grasses et gracieuses» continuent à parcourir les toiles en une éclosion continuelle et éternelle qui charme le cœur du visiteur. Une exposition qui vaut absolument le détour du côté de La Soukra jusqu'au 26 janvier!