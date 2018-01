Tunisie: Béji Caïd Essebsi reprend l'initiative

A la présidence, on a compris que la gestion de l'information est capitale en période de crise. Sa fiabilité et sa pertinence sont de nature à atténuer les colères et les tensions.

C'est pourquoi les deux « démineurs » attitrés, Noureddine Ben Ticha et Saida Garrach, habitués à ce genre d'exercice pour pallier le déficit de communication gouvernementale, se sont produits sur les plateaux de télévision et les studios radio pour communiquer sur des sujets brûlants, considérés comme des revendications capitales pour le peuple tunisien.

Il est évident que pour remédier à ce déficit de communication, le gouvernement est appelé à adopter une démarche claire qui rompe avec le brouillage et la manipulation médiatiques. Il se doit d'entreprendre une politique de communication qui s'appuie, en premier lieu, sur la circulation transversale de l'information, la coordination entre les différents départements avec une parfaite synergie, afin de susciter l'adhésion des citoyens aux mesures annoncées ou encore de les sensibiliser aux difficultés et aux entraves qui se posent dans tous les secteurs.

Sans tomber dans une propagande outrancière visant à valoriser les efforts du gouvernement et à rehausser son image auprès des populations. Ni encore moins dans une sorte de cacophonie qui ne faisait qu'ajouter à la confusion et au doute, parfois dans un « galimatias inintelligible et à celui qui le fait et à celui qui l'écoute ». Dixit Boileau.