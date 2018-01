Tunisie: En attendant une meilleure chasse...

Ce qui permettra systématiquement à la défense espérantiste de ne plus s'exposer à la pression étranglante des lignes d'attaque adverses. Certes, ce problème ne se pose pas sur le plan local, mais à l'échelle continentale et particulièrement en déplacement, être en possession d'une ligne d'attaque efficace facilite énormément la mission de l'équipe et lui procure de grandes alternatives tactiques très payantes.

En plus de cela, il appartient à Mondher Kbaïer de lancer dans le bain, dès la reprise du championnat, tous les jeunes dont le talent s'est confirmé ces derniers temps, à l'image de Maher Ben Sghaïer. Ce joueur est doté d'un arsenal technique susceptible de donner le tournis aux défenses adverses. Aligner ce joueur en même temps avec Anis Badri et Taha Yassine Khénissi fera certainement de la ligne d'attaque espérantiste un ogre offensif redoutable.

