Congo-Kinshasa: L'ONU exprime son mécontentement sur la situation sécuritaire du pays

Les agriculteurs qui ont fui leurs villages à cause du conflit ont raté trois saisons agricoles… Plus »

Les membres du Conseil appellent également les différentes parties à maintenir leur engagement envers l'accord de la Saint-Sylvestre, qui ouvre la voie à la tenue d'élections en fin d'année et insistent sur le besoin de tout faire pour que ces élections aient bien lieu le 23 décembre. Des élections transparentes, crédibles et inclusives, précise le communiqué.

Dans son communiqué, le Conseil de sécurité exprime de sérieuses inquiétudes face à l'impasse politique dans laquelle se trouve le pays et les violences contre des manifestants le 31 décembre dernier. Il demande au gouvernement d'enquêter rapidement sur l'utilisation disproportionnée de la force par les forces de sécurité contre les paroissiens descendus dans la rue et de condamner les responsables de ces violences.

Le Conseil de sécurité de l'ONU hausse le ton au sujet de la crise en République démocratique du Congo. Il s'exprimait pour la première fois depuis les marches du 31 décembre 2017, où les manifestants demandaient le départ du président Kabila, et durant lesquelles six personnes ont trouvé la mort. Dans un communiqué rendu public ce mardi 16 janvier, l'organe onusien s'est dit préoccupé par la situation sécuritaire qui se dégrade dans le pays ainsi que par les violences qui ont eu lieu dans la capitale il y a 2 semaines.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.