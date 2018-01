Congo-Kinshasa: Les autorités religieuses protestantes interpellent le gouvernement

Les agriculteurs qui ont fui leurs villages à cause du conflit ont raté trois saisons agricoles… Plus »

A l'issue de la messe, la police a stoppé une marche improvisée de militants et sympathisants du PPRD qui faisaient route vers le mausolée de Laurent-Désiré Kabila. La police a exigé des responsables du parti qu'ils mettent à disposition des véhicules pour les transporter. Six personnes ont été interpellées puis relâchées dans la soirée. Henri Mova a confirmé que les autorités n'avaient pas autorisé cette marche. Dans un communiqué, le vice-gouverneur de Kinshasa, avait expliqué qu'en dehors du programme officiel toute autre activité publique était interdite.

Absence de justice, d'autorité, de routes, pendant plus de 20 minutes, le pasteur a listé les maux du Congo devant la femme du président Kabila, le Premier ministre, les présidents des deux assemblées et des personnalités de la majorité.

Nous ne devons pas transmettre un territoire désuni à nos enfants parce que nous-mêmes nous avons reçu un territoire uni. Ne cédons pas un milimètre de notre pays à qui que ce soit. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins. Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour en profiter. Surtout, ne prenez pas un centimètre du territoire, parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il l'est maintenant. Il va se réveiller un jour », a-t-il poursuivi sous les applaudissements.

