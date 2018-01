Libye: Groupe C - La Libye seule en tête

L'équipe s'est imposée face à la Guinée équatoriale alors que Nigeria-Rwanda n'a pas eu de vainqueur.

La Libye, championne en 2014, affiche clairement ses ambitions dans cette 5e édition du CHAN. Et c'est la Guinée équatoriale qui en a fait les frais pour la première sortie de la poule C lundi dernier au stade Ibn Batouta de Tanger.

Les Libyens se sont en effet imposés 3-0 avec le premier doublé de la compétition pour l'attaquant d'Al Ahly de Tripoli, Saleh Taher Saeid. Le joueur de 25 ans n'a pas eu trop de peine face à une équipe équato-guinéenne moins affutée et moins expérimentée, certainement du fait qu'elle en est à sa première participation.

« On savait qu'on allait avoir la tâche difficile. Nous avons une équipe jeune qui manque d'expérience. Nous avons encaissé le premier but qui a chamboulé nos plans », a reconnu le sélectionneur de la Guinée équatoriale, Rodolfo Bodipo, sur le site de la CAF. Cette mise en bouche de la Libye lui permet en tout cas de prendre seule la tête du groupe C.

Il faut dire que le Nigéria et le Rwanda n'ont pas pu se départager lors de l'autre rencontre de la poule (0-0). Les Super Eagles ont pourtant dominé le match mais se sont montrés incapables de concrétiser devant le but. Rabiu Ali, milieu offensif des Kano Pillars, peut ainsi se mordre les doigts après plusieurs occasions manquées.

Salisu Yusuf, le sélectionneur du Nigéria, s'est d'ailleurs montré résigné en conférence de presse : « Nous avons eu des occasions, mais nous avons été malchanceux. Les joueurs ont fait un bon match et nous ne regrettons rien. On n'a pas eu de chance et c'est tout ».

Le froid (10°) n'a visiblement pas non plus permis aux deux équipes de développer leur jeu. La prochaine journée dans ce groupe C s'annonce en tout cas cruciale avec notamment ce choc, vendredi prochain, entre la Libye et le Nigéria.