Le Conseil national de lutte contre le Sida (Cnls) a lancé hier, mardi 16 janvier, son plan de rattrapage pour 2018 dans le but d'inverser la tendance de l'épidémie du Vih-Sida par l'accélération des interventions vers l'atteinte de la cible des 90-90-90 à l'horizon 2020. Venu présider la rencontre, le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, a invité tous les acteurs de développement à s'approprier ce nouveau plan et à y investir pour l'atteinte des objectifs ciblés.

L'éradication du Sida à l'horizon 2030 est possible, selon les acteurs de la réponse. Cependant, il faudrait être au rendez-vous de 2020 en atteignant la cible des 90-90-90, à savoir dépister 90% des personnes vivant avec la maladie, mettre 90% de ses malades sur Arv et arriver à ce que 90% des personnes sous traitement Arv disposent d'une charge virale indétectable.

Soucieux d'atteindre le résultat en question, le Sénégal a lancé hier, mardi, son plan de rattrapage pour l'atteinte de l'objectif des 90-90-90.

Pour le Dr Safiètou Thiam, secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre le Sida : « dans ce contexte, le plan de rattrapage qui est lancé et qui couvre l'année 2018 va nous permettre de réduire les écarts afin d'atteindre l'objectif des 90-90-90 fixé en 2020.

Notre espoir de mettre fin à l'épidémie du Sida se concrétise chaque jour un peu plus. Nous pensons que nous pouvons objectivement être au rendez-vous de 2030 » a-t-elle fait savoir.

Pour le dit plan de rattrapage, il s'agit d'arriver en 2018 à diagnostiquer 80% des personnes vivant avec le Vih , à mettre sous ARV 78% des Pv/Vih, à retenir au moins 80% des patients sous ARV dans les soins, mais aussi à assurer le diagnostic précoce de 60% des enfants nés de mères séropositives et la mise sous ARV de ceux qui sont positifs.

Ainsi, dans cette dynamique, le Dr Safiétou Thiam a argué que ledit plan est l'occasion de remobiliser l'ensemble des acteurs autour de ces objectifs.

« Dans le cadre de ce plan, l'approche « Tester et Traiter » constitue une stratégie majeure qui va nous permettre de réduire les nouvelles infections et les décès, améliorer la qualité de vie des PVVIH et rompre la chaine de transmission.

Cette approche, basée sur des évidences scientifiques prouve qu'une bonne couverture en traitement antirétroviral permet de réduire la morbidité et la mortalité du Vih au niveau individuel et collectif ».

Pour le ministre Abdoulaye Diouf Sarr, venu présider la cérémonie de lancement, le plan de rattrapage concrétise le compte à rebours qui permet de réorienter la lutte afin de mettre fin à la maladie à l'horizon 2030. « En 30 ans de riposte, l'épidémie au Sénégal est contenue à un niveau faible.

Cependant, il faut rester vigilant car le Vih est élevé chez les populations clés », a soutenu le ministre de la Santé et de l'action sociale.

Dans la foulée, Diouf Sarr a appelé les acteurs de la réponse et du développement à s'investir pour renverser la tendance.

« A deux ans de l'échéance 2020, la réussite des objectifs dépend de l'engagement de tous les acteurs de développement. Pour ce faire, je les appelle à s'approprier le plan de rattrapage et à y investir».