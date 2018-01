Togo: Agbéyomé Kodjo - 'La classe politique doit s'engager sur la voie de l'armistice'

car le fait que chaque protagoniste refuse d'assumer sa part de responsabilité dans ce qui se joue dans le pays, plombe la dynamique de sortie de crise pacifique à même de préserver un meilleur vivre-ensemble et l'avenir des générations présente et à venir.'

Pour M. Kodjo, les responsables de l'opposition manquent de méthode, d'évaluation pragmatique des enjeux, d'une appréciation des problématiques négociables. Ils doivent avoir une perception non rigide du dialogue. Enfin, ils doivent intégrer les principes de compromis et de respect mutuel.

