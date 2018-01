Sénégal: Aly Ngouye Ndiaye - «C'est malheureux... , mais nous allons renforcer la sécurité pour que les populations... »

La cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au ministre de l'Intérieur, organisée hier, mardi 16 janvier, a été une occasion pour le ministre Aly Ngouille Ndiaye de résumer les initiatives de 2017 et de décliner le plan opérationnel 2018. Interpelé sur le drame de Boffa-Bayottes, Aly Ngouille Ndiaye a qualifié ce carnage de «malheureux».

«C'est malheureux ce qui est arrivé a Boffa-Bayottes.» C'est en ces termes que le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye à réagi par rapport à une interpellation sur la tuerie dans la forêt classée de Bayottes, dans le département de Ziguinchor.

C'était hier, mardi 16 janvier 2018, lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au ministre de l'Intérieur, terrasse du 4e étage dudit ministère. Pour Aly Ngouille Ndiaye, ce drame «est arrivé au moment où, à la limite, ou on s'y attendait le moins.

Parce que tout le monde a constaté, depuis 2012, une certaine accalmie dans la région sud du pays. Mais, je pense que le calme et la sérénité vont bientôt revenir pour que les populations puissent vaquer correctement à leurs occupations».

Revenant sur le volet sécuritaire, au plan global, le ministre de l'Intérieur a annoncé le renforcement du dispositif mis en place à travers un programme d'équipement et sur le plan matériel et des infrastructures. «Au niveau national, nous allons renforcer tout le dispositif qui est mise en place jusqu'à maintenant.

Nous allons, par un programme d'équipement et sur le plan matériel et des infrastructures, améliorer les conditions de travail de nos Forces de police, renforcer les Sapeurs pompiers et la protection civile en matériel pour leur permettre d'intervenir mieux et plus rapidement et également d'avoir une bonne couverture au niveau national. Car, nous avons aujourd'hui beaucoup de départements où la Police n'est pas, où les Sapeurs pompiers également n'y sont pas... »

2019 étant une année électorale, Aly Ngouille Ndiaye poursuit que toutes les dispositions seront prise pour rassurer les acteurs. «Comme vous le savez, nous allons vers des élections en 2019. Là également, nous allons prendre toutes les dispositions pour que tout le processus de démarrage soit mise en œuvre.»

En outre, lors de son allocution, le ministre de l'Intérieur a fait savoir que l'année 2017 était riche en initiatives et satisfaisante dans l'ensemble. Donc, «au plan opérationnel, 2018 sera consacré à la poursuite de la consolidation des accords d'investissements entre pays par les ministères... », déclare Aly Ngouille Ndiaye.

La rencontre est suivie d'une séance de décoration dans les ordres nationaux. Au total, 16 récipiendaires ont été décorés par le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, à l'occasion de cette cérémonie de présentation de vœux. Selon le ministre de l'Intérieur, «les récipiendaires ont bien mérité les récompenses et la reconnaissance de la nation.»