Sénégal: Sonatel annonce une baisse tarifaire effective de 50%

Le Groupe Sonatel vient d'opérationnaliser une nouvelle baisse de 50% des tarifs de l'internet mobile et de nouvelles baisses de tarifs sur l'internet fixe à compter du 16 janvier courant. L'annonce a été faite hier , mardi, à Dakar par Abdou Karim Mbengue, directeur communication institutionnelle et Relations Extérieures du Groupe Sonatel.

Résolue à démocratiser l'usage de l'internet au Sénégal allant du fixe au mobile et selon les besoins spécifiques de chaque client, la Sonatel annonce avoir amorcé un grand pas à compter du 16 janvier courant une baisse des tarifs de l'internet de moitié, un objectif alors bien fixé pour 2019.

Abdou Karim Mbengue, directeur communication institutionnelle et Relations Extérieures du Groupe Sonatel déclare: «Dans le cadre de la mise œuvre de l'axe d'entrée du haut débit fixe mobile, Sonatel vient de renouveler son engagement sur la baisse des tarifs internet après celle opérationnalisée en février 2017 avec une baisse moyenne de tarif de l'internet mobile de 24%, aujourd'hui, mardi 16 janvier 2018, à nouveau Sonatel lance l'effectivité de l'axe de la révolution numérique qui se traduit une nouvelle fois par une baisse du tarif de l'internet aussi bien sur le mobile que sur le fixe.

Avec l'effectivité de cet axe 2, c'est une année en avance, l'un des objectifs liés à l'accès au service à savoir une baisse de 50% des coûts d'accès, objectif atteint pour l'internet mobile et à mi-chemin pour le fixe», a-t-il expliqué.

Et de faire valoir: «Etant partie prenante de l'élaboration stratégique «Sénégal numérique 2025»,piloté par le ministère de la Communication et de l'économie numérique, Sonatel a décidé d'accompagner l'Etat à l'ouverture d'un axe abordable et ouvert au réseau numérique, la connexion de l'administration au service du citoyen et des entreprises, la promotion d'une industrie numérique innovante et créatrice de valeur et la diffusion du numérique dans les secteurs économiques prioritaires tels que l'éducation et la santé», tient-il à souligner.

Plus de 200 milliards d'investissement en 3 ans

Poursuivant sa communication, il dira: «Au-delà de la baisse des tarifs, l'entreprise à travers sa marque commerciale orange s'engage à étendre son réseau et fournir une qualité de service à travers les investissements massifs qui s'élèvent à plus de 200 milliards de francs CFA sur les 3 dernières années.

Ceci dans le souci quotidien d'améliorer de manière significative de l'expérience client afin de hisser le Sénégal parmi les 5 premiers pays africains les mieux connectés...».

Aminata Ndiaye Niang, directrice marketing grand public de Sonatel de souligner: « En réduisant de 50% ses tarifs, Sonatel balise toute une palette de gamme allant du Pass internet mobile 1Go qui baisse de 2500F à 2000F ainsi que le report des volumes non consommés pour certains Pass mois.

De même avec Keurgui qui offre la possibilité de se connecter sans limite à la maison à 12 900F contre 14 900F. Pour l'offre internet fixe Home qui passe d'un débit de 2 à 4 méga max alors que son prix mensuel passe de 24 900F à 22 900F.

Sur le marché Entreprise, c'est la vitesse de connexion sur les offres business internet voix Silver et internet Pro qui est améliorée, internet pro passe de 1 Mégabits/seconde jusqu'à 2 Mégabits/seconde.

De même pour le business internet Voix Silver passe de 2 Mégabits/seconde jusqu'à 5 Mégabits/ seconde. S'y ajoute également la mise en place de l'Illimité vers un (1) numéro fixe Sonatel (hors numéros spéciaux) et un (1) numéro mobile orange (au Sénégal) sur l'offre internet Pro... », fait-elle entendre.