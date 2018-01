Dans le Rapport d'Analyse Situationnelle sur le Marché du travail RASAMT 2016 publié en décembre dernier, il ressort que sur les prestations sociales de l'INPS, 34,5 millions FCFA étaient en 2016 au compte de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO), sur une prévision de 80 millions FCFA. Les cotisations étaient de 19,8 millions FCFA pour une prévision de 15.6 millions.

En matière de sécurité sociale, les différents régimes de sécurité sociale sont analysés au regard des statistiques collectées auprès des trois principaux prestataires que sont : la DNPSES (Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire), la CMSS (Caisse malienne de sécurité sociale) et l'INPS (Institut national de prévoyance sociale).

Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire (DNPSES) centralise les données de sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie (CANAM), de l'ANAM (Agence nationale de l'assistance maladie) et de l'Union technique de la mutualité (UTM).

Ces données sont, selon le rapport, RASAMT 2016, relatives aux salariés des deux secteurs, public et privé, aux parlementaires et aux retraités. Les risques couverts à cet effet sont ceux liés à la santé (maladie invalidité et accidents de travail et maladies professionnelles), la maternité, la vieillesse et l'indigénat.

Les statistiques relatives à l'assurance maladie sont celles produites par la CMSS, pour les agents de l'Etat et par l'INPS pour les autres travailleurs. Il existe pour les indigents une protection sociale appelée Régime d'assistance médicale (MED) qui couvre près de 1% de la population, régime finance 85% par l'Etat et 15% par les communes qui, dans bien de cas ne parviennent pas à s'acquitter de cette cote part.

Il y a l'assurance maladie volontaire (AMV) qui couvrirait 2% de la population malienne. Sachant que le salariat formel ne représente pas encore au Mali une fraction importante de la population, moins de 10%, on peut estimer que plus de 85% de la population est non couverte par un quelconque régime de protection sociale.

Les principales sources de dépenses sont les remboursements aux prestataires conventionnés (6,7 milliards FCFA), les dotations techniques (8 milliards) et les feuilles de soins reçues et traitées (1,1 milliards) dont le délai moyen de liquidation et de paiement serait inférieur à 10 jours.

L'AMO enregistre 145 493 d'assurés directs dont 63% de travailleurs en activité, 37% de retraités et une infime partie d'assurés volontaires (341 personnes). L'assurance volontaire de l'INPS comptait en 2016, 2 652 adhérents.

En 2016, le régime d'assurance maladie obligatoire (AMO) de la CMSS au compte des agents de l'Etat a enregistré 7 demandes d'immatriculation dont 30,5% pour le seul district de Bamako suivi de Ségou pour 16% et de Sikasso, 15%.

Comme une anecdote, il y aurait eu une seule demande d'immatriculation enregistrée à Kidal, région jusqu'alors inaccessible aux autorités administratives et militaires établies de Bamako.