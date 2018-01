Sénégal: Sédhiou - Le CEM 3 sur l'autoroute des technologies de pointe

Performance, c'est bien l'objet du plaidoyer porté par Coumbamang Danso le président de l'association régionale des parents d'élève de Sédhiou en appelant les parents à mieux s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants : « j'ai toujours demandé et avec insistance aux parents de suivre la scolarité de leurs enfants car l'école ce n'est pas que l'affaire des chefs d'établissement, des inspecteurs et moins encore des professeurs ».

Cheick Anta Coly, inspecteur à l'inspection de l'éducation et de la formation de Sédhiou relève que ce programme est en parfaite adéquation avec l'option de l'Etat à booster les indicateurs de qualité : «ce programme corrobore celui mis en œuvre par l'Etat du Sénégal dans le cadre du PAQUET qui met en exergue la qualité et l'équité au niveau de l'école. Et le rôle du parent d'élève est de suivre son enfant à la maison et partout afin qu'il puisse atteindre un bon niveau de performance ».

Et de poursuivre « cela permet aux élèves de manipuler l'outil informatique et d'explorer les disciplines scientifiques car comme vous le savez, à l'heure des nouvelles technologies de l'information les illettrés sont ceux qui ne savent pas manipuler l'outil informatique », note le principal Sané.

« On a pris que le meilleur dans chaque classe, donc on a obtenu 27 primés sur 37 prix car le reste ce sont des doublons.

A cette même occasion, l'administration a ouvert les portes du laboratoire et de la salle informatique, le tout réalisé sur une subvention de l'Etat à hauteur de cinq millions de CFA dans le cadre de la promotion des matières scientifiques. Les acteurs s'en félicitent et promettent un encadrement de proximité des apprenants.

