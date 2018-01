Cela, dans le but de préparer «sérieusement» dès 2018, «année préélectorale», les prochaines échéances de 2019, à savoir la présidentielle et les locales. Il a, par ailleurs, annoncé que le Ps fêtera ses 70 ans d'existence cette année.

Après une explication des motifs de l'exclusion des dissidents, Otd a informé que ladite page est derrière eux. Pour lui, «cette page est tournée» et que maintenant «nous sommes en train d'animer, de mobiliser, de sensibiliser et de massifier le parti».

Il s'agit, notamment, de l'exclusion de Khalifa Sall et compagnie qui remettaient en cause le leadership du parti, mais aussi la vente des cartes du parti pour le renouvellement des instances.

Après les unions régionales de Kaffrine, Thiès et Tambacounda, ainsi que celles départementales de Pikine et de Guédiawaye, c'est au tour de la région de Louga de rencontrer le Secrétaire général national du Parti socialiste (Ps), Ousmane Tanor Dieng (Otd), pour une séance d'explication.

Le Parti socialiste (Ps) tourne la page Khalifa Sall et compagnie, exclus du parti pour avoir remis en cause le leadership en vigueur et se tourne désormais vers la remobilisation et la massification du parti, en prélude aux prochaines échéances.

