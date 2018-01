Cote d'Ivoire: Coaching et formation - 2017, une année bien remplie pour l'association CASD.

Le procès du Président Laurent Gbagbo et du Ministre Charles Blé Goudé reprend ce mercredi… Plus »

«Former des étudiants pour qu'ils soient prêts à l'emploi et capables de répondre aux différents enjeux du monde de l'entreprise et organisations, après leur formation académique; telle est la raison d'être du Programme éducation & Employabilité mis en place par le CASD Côte d'Ivoire», explique son président.

L'on a eu droit à d'autres formations et renforcement de capacités, portées sur les techniques de recherches d'emplois, une bonne maîtrise des logiciels Word, Excel, etc.

Au cours de l'année 2017, l'association CASD a en outre organisé une série d'autres activités accès sur des visites en entreprise. Notamment au siège de la Banque mondiale et au PNUD à Abidjan. Les membres ont aussi pris part à divers ateliers, organisés, par le BIT, le réseau RSO (développement durable), etc.

Les deux jours suivants, l'atelier a mis un accent particulier sur la «collecte et analyse de données», ponctuée de cas pratiques. «Rédaction et structuration du mémoire» est une thématique qui été aussi amplement discutée, appuyée d'exemples concrets à travers des échanges, du reste enrichissants.

Pour Arnaud Ahi Yao, au cours de l'année écoulée, cette structure était en effet, «au four et au moulin» en matière de formation, éducation et coaching.

«2017 a été une année bien remplie pour Common Action for Sustainable Development côte d'Ivoire (CASD CI) », assure le président de cette association spécialisée dans l'éducation-formation, l'employabilité, le coaching et le développement durable.

