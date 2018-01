Cote d'Ivoire: BAD - L'institution a lancé le rapport 2018 des perspectives économiques

Le procès du Président Laurent Gbagbo et du Ministre Charles Blé Goudé reprend ce mercredi… Plus »

Au dire d'Abebe Shimeles (directeur par intérim, département de politique, prévision et recherche macroéconomiques), coordonnateur de ce rapport, les taux d'intérêt du dollar devraient augmenter et les écarts de rendement des obligations devraient se creuser, accroissant ainsi le risque d'arrêts soudains des flux de capitaux privés. « à l'exception notable du franc CFA utilisé par 14 pays africains, dont le taux de change fixe est rattaché à l'euro, la plupart des monnaies africaines ont perdu environ 20 à 40 % de leur valeur », indique-t-il.

Pour ce faire, il préconise des politiques macroéconomiques prudentes et soutenues pour créer les incitations et l'environnement des affaires en faveur du secteur privé, qui pourra soutenir la croissance.

« Estimée à 3,6 % pour 2017, la croissance de la production réelle devrait s'accélérer à 4,1 % en 2018 et 2019 . Dans l'ensemble, la reprise de la croissance a été plus rapide que prévu, en particulier dans les économies dépendant peu de leurs ressources naturelles », fait-il remarquer.

Selon Dr Célestin Monga, vice-président, gouvernance économique et gestion du savoir, le rapport fournit des clés pour décrypter et comprendre les multiples réalités socioéconomiques des pays africains grâce à des évaluations régulières, rigoureuses et comparatives.

Ce document intitulé « perspectives économiques en Afrique : financements innovants pour le développement de l'infrastructure », a été exclusivement conçu par les expert du groupe, contrairement aux précédents rapports qui ont bénéficié de la contribution de l'Organisation de coopération et de développement économiques (Ocde), du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) etc.

