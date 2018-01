Congo-Brazzaville: Dicta Brazza 2018 - Lancement de la première étape du concours de la meilleure dictée

De plus en plus d'établissements participent à ce dispositif qui est à sa septième édition. Bédi Nzolani Cherry Dav, sous- lieutenant à l'Ecole militaire préparatoire général Leclerc, s'est dit très honoré. « Cette participation nous apporte un plus de ce que nous avons déjà comme programme d'enseignement », a-t-il dit. L'Ecole militaire préparatoire général Leclerc est l'un des habitués des lauréats des différentes éditions de ce concours.

L'objectif de ce concours, a dit Laurent Cadic, proviseur du lycée français Saint-Exupéry, « c'est de faire travailler ensemble les établissements congolais et l'établissement français, dans un cadre d'une émulation, d'un dynamisme de travail en commun pour produire la meilleure dictée et emmener les élèves, à travers leurs imaginations, leur volonté de progresser, à pouvoir fournir un travail commun ».

Ce concours se fait en trois étapes avec une orientation plus culturelle axée sur la valorisation de la langue française dans sa diversité. Ces étapes sont : la production du meilleur texte de dictée, la passation de la dictée et la finale.

Cent cinquante élèves de troisième et de seconde de quinze établissements scolaires privés et publics de Brazzaville ont pris part, la semaine dernière, à la production du meilleur texte de dictée de la septième édition du concours du rallye d'orthographe, au lycée Saint-Exupéry. La meilleure dictée sélectionnée sera retenue pour la finale qui aura lieu en mai prochain, à l'Institut français du Congo.

