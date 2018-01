Congo-Brazzaville: La première dame s'implique dans la prise en charge des malformations congénitales

Pour sa part, le ministre tchadien de la Santé, Aziz Mahamat Saleh, a reconnu l'apport de cette jeune fondation dans la lutte contre les inégalités sociales. La FGC pour le bien-être social et le développement est une initiative de la première dame du Tchad, Hinda Deby Itno. Ses activités ont été officiellement lancées en janvier 2017, à N'Djamena. Elle a pour principales missions : la lutte contre les inégalités sociales, la recherche du bien-être de la population, le développement, l'encouragement du mérite et la promotion de l'excellence.

Dans la foulée de la célébration du premier anniversaire de la Fondation Grand Cœur que dirige l'épouse du chef de l'Etat tchadien, Hinda Deby Itno, les premières dames d'Afrique ont participé à l'inauguration, le 13 janvier à N'Djamena, d'une unité de prévention et de prise en charge des malformations congénitales au sein de l'Hôpital "Mère -et- enfant".

