Congo-Brazzaville: Football, les résultats des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (France, Belgique et Turquie)

A la 49e, c'est encore lui qui déborde, sur son côté droit, pour adresser un bon centre au deuxième poteau à Erdogan (2-1). Deux passes décisives et une victoire insuffisante pour Bursaspor, éliminé en vertu du but inscrit à l'extérieur.

Caen prend les 3 points à Bordeaux (2-0) et enfonce les Girondins dans la crise. Si Durel Avounou est resté sur le banc, Brice Samba était titularisé en remplacement de Vercoutre, suspendu. Une offrande faite à Meïté à la 32e, mais tout de même présent aux 20e et 50e face à Laborde. Pas totalement rassurant.

Malgré la réduction du score (une belle frappe de 20 m pour le 1-2) de Francis N'Ganga à la 24e, Charleroi est balayé par le FC Bruges (1-5). Hormis ce but, son premier de la saison, N'Ganga a souffert face aux champions en titre, à l'image du 3e but brugeois, sur lequel Wesley surgit dans son dos.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.