Congo-Brazzaville: Gouvernement de la République - Quatre ministres interdits de voyager à l'étranger

A en croire des sources gouvernementales, ce désagrément fait suite au non respect de la procédure par les intéressés qui ont cru que seule la signature du Premier ministre suffisait pour prendre leur vol. Or, justement, la procédure veut qu'en amont, ils puissent obtenir l'avis préalable et favorable de la présidence de la République. Ce qui n'a pas été fait. Interrogé sur cette déconvenue, le porte-parole du gouvernement a corroboré cette procédure administrative à laquelle les ministres concernés ne se sont pas conformés. « Ce sont des procédures administratives normales que tout membre du gouvernement est censé connaître », a indiqué Lambert Mende Omalanga. « Peut-être que les nouveaux collègues ministres ne les connaissaient pas bien », a-t-il ironisé.

