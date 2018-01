Maroc: Chan Maroc 2018 - Le Congo prend la tête du groupe D

L'attaquant Prestige Mboungou, entré en jeu à la place de Moïse Nkoukou sorti sur blessure, a été élu l'homme du match. « C'est ma première grande compétition africaine. Quand le coach m'a demandé d'entrer, je me suis engagé à faire de mon mieux pour me placer comme un probable titulaire. C'est une grande joie d'avoir été à l'origine de l'action qui nous a donné une victoire », a-t-il indiqué en conférence d'après-match.

Les Diables rouges sont bien conscients que leur victoire sur les Lions indomptables n'est pas synonyme de qualification, en quarts de finale, comme l'a reconnu leur capitaine, Barel Mouko, sur les antennes de RFI. « (... ) C'est un bon résultat, mais rien n'est fait. Il va falloir améliorer beaucoup de choses. Nous n'avons pas été souvent devant le but. Il va falloir être plus agressif. Le positif, c'est d'avoir désormais un peu moins de pression pour la prochaine rencontre », a déclaré le portier congolais qui a, par ailleurs, reconnu que la tâche n'a pas été facile face aux Camerounais, mais le travail a été fait.

C'est par la grande porte que le Congo est entré dans la 5e édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan). Le duel des pays d'Afrique centrale, Congo-Cameroun, dans le groupe D, s'est, en effet, soldé par la victoire des Diables rouges, grâce au pénalty provoqué par Prestige Mboungou de Diables noirs et transformé par Junior Makiesse, sociétaire de l'AC Léopards de Dolisie, à la 73e minute. 1-0 score final. Avec trois points au compteur, le Congo prend provisoirement l'avance sur l'Angola et le Burkina Faso, qui se sont séparés dos à dos sur un nul de zéro but partout. Les deux pays ont donc un point chacun. Le Cameroun est pour l'heure dernier du groupe avec zéro point.

