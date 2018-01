Madagascar: Gouvernement - Le remaniement hante les ministères

Cette ambiguité de la réponse présidentielle pourrait avoir renforcé la crainte d'une éviction du gouvernement, qui semble hanter certains ministres. Une psychose que pourrait justifier le fait qu'au regard des précédents changements ou remaniements du gouvernement, durant cette quatrième République, les indiscrétions et bruits de couloir n'ont jamais été anodins. Seulement, le chef de l'État a toujours lâché le couperet au moment où l'opinion publique et les premiers concernés s'y attendent le moins.

Les membres du gouvernement qui songeraient à d'autres buts que celui de faire gagner le candidat d'État à la prochaine course à la magistrature suprême pourraient être invités à quitter l'équipe ou encourent l'éviction. Une épée de Damoclès que certains courants au sein du pouvoir souhaiteraient voir brandie contre celui ou celle qui refuserait de tolérer certains écarts à l'orthodoxie pour que le but fixé soit atteint.

Une sortie médiatique qui pourrait ne pas être anodine, lorsqu'à la fin, ces parlementaires ont martelé qu'ils étaient à cent pour cent derrière le président de la République, et sont prêts à se jeter corps et âme dans la bataille électorale pour le faire gagner à la prochaine présidentielle. À l'intrigue s'ajoute le fait que, la semaine dernière, il aurait été indiqué à l'équipe gouvernementale que ceux qui ne seraient pas prêts à atteindre l'objectif fixé devraient quitter les rangs ou seront écartés.

