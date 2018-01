Tunisie: 51 athlètes tunisiens au rendez-vous

Sélection masculine

- - 60 kg : Frej Dhouibi, Monoôm Mejri, Mohamed Amine Ayari, Alaâ Ben Chelbi.

- - 66 kg : Aziz Harbi, Houssem Khalfaoui, Mohamed Rouini, Bilel Ben Ahmed.

- - 73 kg : Boulbaba Maâlej, Wajdi Haji, Mohamed Aziz Ghazouani.

- - 81 kg : Hamza Barhoumi, Khelil Haddad, Amn Khatteb.

- - 90 kg : Mahmoud Oussama Snoussi, Jabrane Anan, Mekki Guezmir.

- - 100 kg : Anis Ben Khaled, Mohamed Aziz Hobi, Oussama Abouda, Houssem Arfaoui.

- + 100kg : Fayçal Jaballah, Nader Abassi, Souhaïel Kafraji, Mohamed Zied Bardi.

Sélection féminine

- - 48 kg : Olfa Seoudi, Oumaima Bdiwi, Donia Oueslati, Chaima Khalfaoui.

- - 52 kg : Yosr Labidi, Amani Gannouni, Wejdane Hedhli.

- - 57 kg : Gofrane Khelifi, Bochra Ben Romdhane, Nasria Jelassi, Héla Ayari.

- - 63 kg : Yosr Sghaïer, Ghofrane Selk, Mariem Khelifi.

- - 70 kg : Aya Kitar, Asma Rebï.

- - 78 kg : Sarra Mzoughi, Safa Djelassi.

- + 78 kg : Nihel Cheikhrouhou, Islam Latrach, Sahr Trabelsi, Siwar Dhaouadi.

Le nouveau staff technique national

Afin d'avoir plus de chances de réussir la vulgarisation du judo tunisien, et aussi d'avoir plus de satisfactions dans les compétitions africaines, mondiales et olympiques, Skander Hachicha a fait appel à des gloires du judo tunisien et qui ont aussi inscrit cette discipline dans le paysage sportif tunisien. Il s'agit de Abderrazak Turki (DTN), Slah Rekik (entraîneur de Fayçal Jaballah), Slim Agrebi (entraîneur de Nihel Cheikhrouhou), Anis Lounifi (entraîneur national des garçons), Béchir Khiari (entraîneur national des féminines), Abdelmajid Snoussi, Anouar Dhiab, Kamel Djelassi, Youssef Badra, Yosri Chouchane, Houda Miled, Adel Guirat, Makram Ayed, Chamseddine Lahmar et Hassen Ben Gamra.

Tout ce beau monde est encadré par Mongi Kachouri et Faïez Hammami.

Une nouvelle salle de musculation est née

Grâce à la collaboration de l'ambassade du Japon en Tunisie, une salle de musculation est en train d'être construite pour le judo tunisien. Les travaux ont déjà été entamés afin que cette salle soit une motivation pour tous les judokas tunisiens.

Un stage d'arbitrage

Parallèlement avec le grand prix international de judo prévu du 19 au 21 janvier au Palais des sports d'El Menzah, la fédération international de judo organise du 15 au 18 janvier un stage international d'arbitrage à l'hôtel Mouradi Gammarth.

23 pays ont confirmé leur participation à ce grand rassemblement d'arbitres.

Le programme du grand prix

En collaboration avec la FIJ, la FTJ a officialisé le programme officiel de ce grand prix prévu du 19 au 21 janvier au Palais des sports d'El Menzah.

Vendredi (19 janvier)

10h00 : Eliminatoires (individuel garçons -60 kg et -66 kg)

- Eliminatoires (individuel féminines -48 kg, -52 kg et -57 kg)

15h30 : Cérémonie d'ouverture

17h00 : Finales

Samedi (20 janvier)

10h00 : Eliminatoires (individuel garçons -73 kg et -81 kg)

Eliminatoires (individuel féminines -63 kg et -70 kg)

17h00 : Finales

Dimanche (21 janvier)

10h00 : Eliminatoires (individuel garçons -90 kg, +100 kg et -100 kg)

- Eliminatoires (individuel féminines -78 kg et +78 kg)

17h00 : Finales

Hédi M'hirsi à la tête de la CCA

L'ex-président de la FTJ et ex-trésorier du Cnot, Hédi M'hirsi, a été désigné à la tête de la Commission centrale d'arbitrage de ce grand prix. Il sera accompagné de Mustapha Chérif et Noureddine Hsine.

La CCA est composée de Radhia Askri, Jalel Ben Hassen, Ahlem Chikhaoui, Samira Oueslati, Hsine Torkhani, Adel Boutaïeb.