Tunisie: N'doye ne viendra pas !

Voilà une opération qui a fait plaisir au public de l'Etoile. De fait, le retour du talentueux enfant du club, Mortadha Ben Ouannès, a été très bien accueilli, compte tenu du talent de ce dernier, mais surtout du besoin d'étoffer l'effectif d'un joueur de couloir à la fois alerte et technique. A cet égard, les dirigeants étoilés ont eu beaucoup de mérite en réussissant à convaincre leurs homologues bizertins de consentir à l'engagement de suite de Ben Ouannès dont le bail avec le CAB expire en juin 2018 et qui avait signé ces derniers jours un pré-contrat avec l'Etoile.

Le second coup raté pour ce mercato hivernal du côté étoilé a comme centre d'intérêt l'attaquant du Red Star, Idriss Mhirsi, qui a eu pourtant des négociations avancées avec les dirigeants de l'Etoile, qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour enrôler l'ex-sociétaire de l'EST, en proposant 1,1 million de dinars pour sceller l'opération, une proposition réfutée par Mhirsi aux desiderata financiers sincèrement «surdimensionnés» !

