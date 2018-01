Tunisie: Dans l'expectative...

De son côté, la Ligue nationale de football professionnel, en tant que responsable, sait quoi faire pour résoudre le problème. Elle accorde sûrement une importance particulière à ce dossier. C'est la raison pour laquelle le verdict a été reporté à deux reprises . C'est sûrement pour recueillir le plus d'informations et de documents nécessaires pour compléter l'enquête afin que le jugement soit juste. La retransmission télévisée est peut-être l'élément manquant qui aurait pu aider à éclaircir l'affaire. Les deux clubs luttent pour le maintien. Trois points ont leur pesant d'or. L'impact du résultat sera sans aucun doute décisif et marquera un tournant pour l'un et l'autre des deux voisins. Cela paraît délicat. Les deux parties sont dans l'expectative...

Le comité directeur, pour sa part, tient bon. Il menace de se retirer de la compétition et de porter plainte auprès de la Fifa si justice ne lui est pas rendue ; surtout que le président du club, Abdallah Belhiba, affirme avoir avisé Aouaz Trabelsi à l'avance et lui a même proposé de changer l'arbitre.

