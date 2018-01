Tunisie: L'heure du pitch

Rappelons également que les principes de ce programme sont: Permettre aux jeunes cinéastes locaux de réaliser un film et de se « frotter » au marché international. Permettre aux jeunes cinéastes étrangers de connaître un nouveau pays, une nouvelle culture, de nouvelles méthodes de travail et de se familiariser avec l'industrie locale. Regrouper des professionnels de tous les pays pour mettre en place une nouvelle coopération. Susciter de nouveaux partenariats de coproduction avec des pays qui ne sont pas encore habitués au marché international. Faire la promotion de l'industrie cinématographique locale.

Ces coachs ont pendant des jours aidé les porteurs de projets à mieux voir dans leurs films, à mieux les présenter, à se mettre et à mettre leurs projets en valeur en soulignant des passages, en révélant des failles ou en soignant certains détails et en posant les questions qui aident tout scénariste et tout réalisateur à interroger son travail de nouveau. «Nous sommes présents pour aider ces réalisateurs à prendre conscience de ce que c'est le pitch d'un projet afin de mieux le gérer, dit Stefano Tealdi. Pendant trois jours nous avons travaillé sur les projets documentaires dans le cadre de Sud écritures.

