Gabon: Inauguration du guichet de l'ANPI

En présence du Premier ministre, du ministre de la Promotion des investissements privés, du Commerce et de l'Industrie, des membres du gouvernement et du Maire du 4ème Arrondissement de la commune de Libreville, Ali Bongo Ondimba a inauguré le guichet de l'investissement de l'ANPI. Libreville, le 15 janvier 2018 -

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a procédé ce lundi à l'inauguration du guichet de l'investissement de l'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI). « Je suis satisfait de voir qu'enfin nous nous dotons d'un instrument important. Nous avons coutume de dire que le temps c'est de l'argent et nous voulons accélérer le développement de notre pays. Et cet outil, aujourd'hui nous permet de faciliter toutes les démarches de ceux qui veulent investir dans notre pays », a déclaré le chef de l'Etat. Concrétisation de la promesse du chef de l'Etat de faire du Gabon une destination d'affaires, ce guichet unique de l'Investissement permettra de réduire les coûts réels d'immatriculation et de développement des entreprises mais aussi de raccourcir les délais de formalisation à 24h.

L'appui à l'investissement et au secteur privé est l'un des leviers de la politique de diversification de notre économie impulsée par le Président de la République. Cet appui se décline en actions de rationalisation et de renforcement du dispositif du développement du secteur privé, de promotion de l'entrepreneuriat et de concertations public-privé. La particularité de cet espace est de rassembler en un seul lieu tous les services qui interviennent dans le processus de création d'une entreprise et ceci afin de faciliter les démarches administratives. L'Agence nationale de promotion des investissements du Gabon, ANPI-Gabon a été.