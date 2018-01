Togo: La rougeole est encore très présente au pays

Il recommande de se laver les mains régulièrement et d apprendre aux enfants à le faire correctement, de couvrir la bouche des enfants et adolescents quand ils toussent ou éternuent, d'utiliser des mouchoirs jetables, d'éviter d'embrasser la personne malade ou d'aérer son intérieur une fois par jour pendant environ 20 minutes.

La rougeole est une maladie virale très contagieuse. Une éruption cutanée précédée par une rhinite, une conjonctivite, une toux et une fièvre modérée caractérisent la maladie. Non traitée, elle peut provoquer des complications dangereuses comme des bronchites, des pneumopathies ou des encéphalite aiguë morbilleuse.

