Togo: Le contexte politique risque de ralentir l'activité économique

Dans un contexte marqué par la recrudescence de manifestations politiques, l'organisation d'élections législatives et locales en 2018, et éventuellement d'un référendum sur la constitution, pourrait ralentir l'activité économique, conclut le rapport

Un Togolais sur deux n'a pas accès à l'eau potable et à l'électricité, 55,1 % de la population vit dans la pauvreté et le pays ne compte qu'un médecin pour 14.500 habitants.

Une recrudescence des protestations politiques qui ralentissent l'activité économique depuis août 2017 pourrait entraîner une révision à la baisse de la croissance estimée pour 2017 et projetée pour 2018 et 2019.

L'édition 2018 propose une analyse rigoureuse et exhaustive de l'état de l'économie africaine, et des profils nationaux détaillant ainsi les principales évolutions récentes et les perspectives pour chaque Etat.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.