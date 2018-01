Afrique: Perspectives économiques africaines 2018 - La BAD constate une résilience des économies africaines

Selon la Bad, les fondamentaux économiques et la résilience se sont améliorés dans plusieurs pays africains. «Dans certains, la mobilisation des ressources intérieures dépasse désormais celle de pays d'Asie et d'Amérique latine dont les niveaux de développement sont comparables.

«Les chocs mondiaux et intérieurs de 2016 ont ralenti le rythme de la croissance en Afrique, mais l'année 2017 a déjà été marquée par des signes de reprise. L'augmentation de la production réelle est estimée à 3,6 % en 2017, contre 2,2 % en 2016, et devrait s'accélérer pour atteindre 4,1 % en 2018 et 2019 », informe l'institution.

«De nombreuses économies africaines sont plus résilientes et mieux placées qu'auparavant pour faire face à des conditions extérieures difficiles. Cependant, la fin du super cycle des prix des produits de base a vu les recettes tirées des exportations primaires se réduire dans de nombreux pays, sapant ainsi les investissements prévus », informe la Bad.

